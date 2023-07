Sposi prendono le pistole ad acqua e iniziano una “battaglia” fuori dalla chiesa | il video è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si dice spesso che le nozze siano il momento più bello per glima, in alcuni casi (non in tutti: con 40 gradi anzi sono molti gli invitati che preferirebbero essere altrove) sono anche i presenti alla cerimonia a divertirsi molto. Sono sempre di più le coppie che cercano di inventare giochi simpatici per rallegrare l’evento. E sicuramente è quello che sono riusciti a fare dueche uscitie muniti diad, hanno innescato una vera e propriacontro gli invitati che cercavano di lanciare il classico riso della buona sorte. Il gesto dei due è stato apprezzato dai più ma non sono mancate le critiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.