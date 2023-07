Sportiello | il Milan è l' ultimo step della mia carriera

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "L'mia". Lo definisce così, Marcoche entra in punta di piedi in quello che per lui "è un sogno. E non è una frase fatta", confessa il portiere nella conferenza ...

"L'ultimo step della mia carriera". Lo definisce così, Marcoche entra in punta di piedi in quello che per lui "è un sogno. E non è una frase fatta", ... Venire alè stata la scelta ...Commenta per primo Tanta esperienza al servizio del. Marcosi è presentato oggi da nuovo giocatore rossonero nella sala stampa di Milanello: Vi siete trovati al momento giusto tu e il'Essere qui è un sogno e non lo dico perché ...Penso di essere maturato molto negli ultimi due, tre anni e credo di essere arrivato almomento giusto". Così, nella prima conferenza stampa da portiere rossonero, Marco, arrivato a ...

Milan, Sportiello: "Maturo e pronto, cercherò di rubare qualcosa a Maignan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Marco Sportiello ha risposto così alla domanda relativa a quale partita vorrebbe giocare con la maglia del Milan: "La partita che ...Prime parole in rossonero per il neo estremo difensore che con Mirante sarà il porto sicuro per Pioli in caso di forfait di Maignan ...