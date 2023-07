Spazio | scelta la ' fetta di cielo' dove Plato cercherà pianeti simili alla Terra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) -la 'dila missione spazialeeso. La decisione è arrivata durante la riunione annuale della European Astronomical Society (Eas) a Cracovia, in Polonia. Il Consorzio che gestisce le attività della missionedell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha annunciato infatti ladella prima regione diche il satellite osserverà dopo il suo lancio in programma a fine 2026. Si tratta di "un ulteriore ed essenziale passo avanti per la definizione della missione che vede una forte partecipazione del nostro Paese, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l'Istituto ...