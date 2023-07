Spalletti | «Per Osimhen forse 200 milioni non bastano»

Leggi su ilnapolista

In occasione del Premio Sportilia, Lucianoha parlato del suo addio al Napoli: «La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città». Il tecnico ha inoltre elogiato il grande lavoro della società degli scorsi anni: «La società ha fatto un grandissimo lavoro, ma il consiglio che do è di lasciare lavorare in pace Garcia. Se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti». Sue la possibilità di andare via per 200ha commentato: «Non lo so se la società troverà qualcuno disposto a pagare così,nonquei 200».