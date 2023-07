Spalletti | “Garcia va lasciato in pace” | poi sorprende su Osimhen

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ex tecnico del Napoli, Luciano, ha riun’intervista in occasione del premio Sportilia, parlando del neo allenatore azzurro Rudi, die non solo. Lucianosarà sempre nel cuore dei napoletani. L’addio è una ferita ancora aperta per tutti i sostenitori azzurri, che ora sono curiosi di capire come Rudi, suo erede, gestirà il gruppo dopo che il tecnico di Certaldo ha fatto un passo indietro. L’ex partenopeo ha rialcune dichiarazioni sul Napoli in occasione del Premio Sportilia, parlando proprio del suo collega francese ma anche su Victor. Scopriamo insieme cosa ha avuto da dire l’allenatore toscano a tal riguardo. L’intervista aL’ex tecnico del Napoli Luciano ...

Alex Meret, Alessio Zerbin, Piotr Zielinski e Rudi(Calciomercato.it)E proprio da oggi si ... per far sì che l'impresa dinon sia un miracolo, ma solo l'inizio di un ciclo vincente. ...... preso dal casting per il nuovo allenatore dopo la diaspora anche di Lucianoaveva messo ... Oggi che in panchina siede Rudie con il mercato che entra nel suo vivo, De Laurentiis ha ...Bisogna capire seavrà l'appeal giusto per entrare nella testa dei calciatori, come aveva fattonel suo biennio. Gli allenatori, a dispetto di quello che sento dire, incidono ...

Spalletti: "Garcia Fatelo lavorare in pace! 200mln per Osimhen Forse non bastano" Tutto Napoli

L'ex allenatore azzurro ha parlato del suo erede e ha anche commentato le voci di mercato relative al futuro di Osimhen ...Luciano Spalletti è tornato a parlare a margine della consegna del Premio Sportilia, l'ex tecnico azzurro si è soffermato anche su Rudi Garcia.