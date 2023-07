Sostenibilità ed Efficienza energetica | Mase modifica il termine di esecuzione dei Progetti finanziati dal Bando Cse 2022

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre, " Cse." Comuni per lae l'". Il Comunicato segnala che per effetto del Decreto l'...

...con oggetto " Modifica del termine per l'esecuzione delle prestazioni inerenti i Progetti finanziati a valere sull'Avviso pubblico denominato 'Cse 2022 " Comuni per lae l'......95Mhw, complementare a quello realizzato nel 2022 di 3,7Mhw ad altaenergetica, che ha ...per l'ambiente ISO 14.0001 ed è fortemente impegnata nell'applicare politiche didel ...4xe è ormai un marchio all'interno della casa americana e rappresenta l'evoluzione del concetto di capability arricchito die ancora più sicurezza e divertimento di guida. ...