Sorteggio Champions League 2023-2024 | quando si svolge? Data | programma | fasce | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si è da poco conclusa l’edizione 2022/23 della UEFA, ma si pensa a quella che verrà, quella/24.Poco più di un mese fa, per l’esattezza un mese e due giorni fa, si è giocata l’ultima partita della massima competizione europea per club. L’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola si sono affrontate e, per la prima volta nella propria storia, i Citizens hanno sollevato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Ma adesso è già tempo di pensare alla prossima, l’ultima con 32 squadre perché dall’edizione 24/25 si giocherà con 36 squadre all’interno della competizione. E lesono già note: nella prima troveremo il Napoli Campione d’Italia, il Barcellona, il Manchester City (campione in carica) e ancora il Bayern Monaco, Benfica, ...