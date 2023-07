Sorpresa Napoli | De Laurentiis annuncia il nuovo direttore sportivo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mossa adel, chiamato a confermare la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. E’ iniziato ilprogetto con Rudi Garcia in panchina e negli ultimi minuti il presidente Aurelio Dehato il nome del. “Sono lieto dire che Mauro Meluso è ildel. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!”, si legge sul profilo Twitter del numero uno azzurro. Foto Ansa (Ufficio Stampa)Chi è Mauro Melluso Mauro Meluso è un dirigente. Ex calciatore di ruolo attaccante, nel corso della carriera ha indossato le maglie di ...

2 Ilha un nuovo direttore sportivo: si tratta di Mauro Meluso . L'annuncio alo ha dato il presidente Aurelio De Laurentiis sui social: 'Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il ..."Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". È l'annuncio del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis sul proprio account Twitter. (Segue servizio completo) ...Ilha riempito la casella vuota del ds con un nome a, Mauro Meluso, annunciato via twitter dal presidente De Laurentiis: non era solo un'esigenza societaria ma si trattava di rispettare ...

Napoli, De Laurentiis a sorpresa: "Mauro Meluso nuovo direttore sportivo" Tuttosport

L’esperienza di Massara al servizio di una squadra a caccia di nuovi successi: De Laurentiis ha le idee chiarissime per l’immediato futuro. A Massara verrebbe affidato il… Leggi ...Napoli, annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis: c'è la sorpresa in senso assoluto per l'erede di Cristiano Giuntoli ...