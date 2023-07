Sophie Codegoni svela cosa (non) ha preso da lei la piccola Céline Blue

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è una mamma innamoratissima della sua bambina e non perde occasione per mostrare ai suoi follower quanto la suacresca a vista d’occhio. Con Alessandro Basciano, suo fidanzato e papà della, la storia d’amore procede a gonfie vele e il dj la sorprende sempre con regali inaspettati, come le 100 rose rosse donatele durante una delle sue serate in discoteca, alla qualeera presente.cresce circondata dall’amore di mamma e papà e inizia già a mostrare i tratti ripresi dao da Alessandro. In particolare,ha rivelato quale dei suoi tratti, lasicuramente non ha rida lei.: «Questo sicuramente non l’ha ...