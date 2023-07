Sophie Codegoni celebra il secondo complimese di Céline Basciano così

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Proprio in queste ore,hato ildella piccolaBlue, nata nel maggio del 2023 dalla relazione con Alessandro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella, tra le ultime storie pubblicate su Instagram, ha condiviso un collage di scatti della primogenita, conquistando i cuori dei fan. “I due mesi più belli della mia vita – recitano le parole di, inserite proprio al centro delle fotografie pubblicate oggi, 12 luglio 2023 – Grazie per rendere ogni giornospeciale, buonamore mio, ti amo con tutto il cuore”, condividendo con le migliaia di followers tutto l’amore provato per la bambina. Instagram ...