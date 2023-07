Sono anche divertenti e perfetti da praticare in vacanza Provare per credere

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Pexels Avete presente quella sensazione di “cosce appiccicose” che col caldo di questi giorni diventa “impraticabile”? Ecco, in estate, questo piccolo eccesso di grasso nella zona interna della gambe può disturbare. O addirittura irritare le pelli più sensibili a causa dei ripetuti sfregamenti e della sudorazione. Che fare quindi? È possibile rimediare a questo disagio attraverso lo sport, of course, sollecitando in primis gli adduttori. L’allenatore sportivo Frédéric Paupert ha spiegato qualigli esercizi utili che possiamo fare per capire come rassodare interno coscia. E sradicare così questo fenomeno fastidioso. Come rassodare l’interno coscia foto: unsplash Partiamo dalle basi: cosagli adduttori e perchécosì importanti in questo processo di rassodamento. Situati sotto il bacino, questi muscoli permettono in ...