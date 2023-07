Sondaggi politici elettorali oggi 12 luglio 2023 | il salario minimo piace a tre italiani su quattro

(Di mercoledì 12 luglio 2023)12– La maggior parte delle opposizioni – Pd, M5s, Azione, Verdi-Sinistra e +Europa – ha deciso di presentare insieme una proposta di legge per illegale a 9 euro l’ora. Questa sarà discussa in Parlamento il 28. Il governo Meloni, con dichiarazioni della ministra del Lavoro Marina Calderone e anche della stessa presidente del Consiglio, ha già chiarito che la sua posizione è contraria. Nei, invece, sembra che la proposta sia piuttosto popolare. In una rilevazione svolta da YouTrend per SkyTg24, infatti, emerge che sarebbe favorevole il 75% degli ...

Ma il silenzio di Giorgia Meloni suicoinvolti fa rumore. C'è chi lo interpreta come un'assenza. Infine emerge un 19% che riconosce la premier in grande difficoltà sulle sue posizioni. Ciò ...... come Viktor Juscenko, presidente dal 2005 al 2010, ma altrino. E questa spaccatura si rifletteva nell'opinione pubblica. Il paese non era compatto. Anzi, in gran parte deitra il ...... la forchetta attuale deiper il Pp è tra sette e nove. Allora, governò con l'accordo e l'...reali differenze o sia solo un gioco delle parti è tema di dibattito tra i commentatori. ...

Sondaggi politici, esaurito l’effetto Berlusconi: precipita Forza Italia la Repubblica

Spunta un sondaggio sulle primarie. Questa ulteriore indagine si concentra sul voto per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. La novità è che all’ormai noto elenco di ‘papabili’, si è ag ...Fratelli d’Italia, che in poco meno di dieci giorni perde quasi due punti percentuali (passando dal 29.2% al 27.4%) sembrerebbe il risultato di un automatismo razionale dettato dalla somma dei fatti a ...