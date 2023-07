“Solo un sì è un sì” | passi in avanti del Parlamento europeo per una nuova legislazione sulla violenza di genere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilha dato il via libera al mandato per iniziare i negoziati relativi alla direttivalotta allacontro le donne e contro ladomestica, in vista del confronto con il Consiglioche si aprirà domani 13 luglio. Tra le misure approvate daluna definizione di stupro basata sul consenso, che vada maggiormente nella direzione di tutelare le vittime: “Il sesso senza consenso è stupro. Un concetto chiaro, fondamentale, che non ammette eccezioni né sfumature. A partire da questo principio in questi mesi di lavoro ci siamo poste l’obiettivo di reagire allacontro le donne, di dotarci di strumenti più adeguati ed efficaci per contrastarla in ogni sua forma ed espressione, di sostenere le donne e ...