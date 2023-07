Softball | Italia sconfitta in Canada Cup 2023 con le padrone di casa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’perde anche contro ilnella seconda partita diCup. Le azzurre di Federico Pizzolini cedono il passo per 7-4 allaCity di Surrey, British Columbia; prossimo appuntamento stasera alle 20:30ne contro Israele. Nel primo inning l’non sfrutta le sue occasioni, ilsì: doppio di Entzminger, singolo di Leung, due punti a, Cacciamani subito sostituita da Toniolo che non può evitare il 3-0 canadese, ma altro non accade.Cup: l’perde la prima sfida contro il Giappone McKenzie Barbara piazza il fuoricampo nella terza ripresa, facendo accorciare le distanze all’, ma è ...

Il Legnanoai Playoff di A2 "Essere tra le migliori quattro squadre inè un grande vanto e a settembre ognuna di loro proverà a dare il meglio di sè per regalarsi una soddisfazione ...Buon test per la nazionale dialla vigilia della Canada Cup 2023 . La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7 - 3 , preparandosi al meglio per il debutto nel torneo internazionale in programma dal 10 al 16 ......, Spagna e Regno Unito ), e anche tramite selezionati distributori Aqara in tutto il mondo ...inaugura il suo nuovo stadio virtuale per la Major League Baseball durante la partita di...

SURREY – Italia Softball perde al debutto della Canada Cup contro le campionesse olimpiche del Giappone, avversarie delle azzurre nella prossima Fase a Gironi della Coppa del Mondo. 8-0 il ...Volge al termine la prima giornata dei Mondiali di softball bi-fase, nel senso che alla parte a gironi che si svolge in questo luglio 2023 ne seguirà un'altra tra un anno, nel luglio 2024, che decider ...