Social card | Furfaro Pd | ' Il governo ha escluso proprio i più poveri | sono degli ipocriti'

Il governo Meloni ha varato la, un contentino dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza che non impatta minimamente su chi ha realmente bisogno di un sostegno economico. Marco Furfaro, esponente della segretaria del ...Ma questa volta a lanciare l'allarme è il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida , che dopo aver terminato di presentare lacontro il caro prezzi (...L'ira di Zelensky') alla('Debutta lada 380 euro per la spesa'), passando per i dati Istat ('Produzione industriale, rimbalzo +1,6% a maggio'), l'occupazione ('L'OCSE: in ...

Carta acquisti spesa 2023, quando arrivano i 382 euro e come capire se si è beneficiari Fanpage.it

La Nato gela l’Ucraina su un ingresso rapido nell’Alleanza, continua l’inchiesta sul figlio di Ignazio La Russa, incendiata a Napoli la Venere degli Stracci.Come annunciato in un videomessaggio postato sui social dalla premier Giorgia Meloni, nasce la cosiddetta card “Dedicata a te”. In soldoni, ...