SKY | “Al-Ahli fa sul serio per Zielinski | Napoli in trattativa “

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il club saudita Al-ha presentato un’offerta alper il centrocampista polacco Piotr. Calciomercato. Il club saudita Al-ha messo gli occhi sul centrocampista polacco del, Piotr. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY Sport, l’Al-ha presentato un’offerta ale al giocatore, con trattative già in fase avanzata., 29 anni, è sotto contratto con ilfino al 2024. Tuttavia, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente dichiarato che i giocatori che non rinnovano il contratto saranno messi sul mercato o esclusi dagli allenamenti della squadra. Questa situazione ha aperto la porta a ...

Senza dimenticare tante altre vecchie conoscenze italiane FIRMINO FIRMA CON L'AL -Il club saudita l'ha presentato così, facendo sfoggio della bacheca dell'attaccante brasiliano, rimasto ...... a titolo definitivo costo: 64,2 milioni di euro INIGO MARTINEZ Dall'Athletic Bilbao al Barcellona formula: a titolo definitivo costo: parametro zero ROBERTO FIRMINO Dal Liverpool all' Al -...Ecco la top 25 con tutti i colpi più cari finora, compresi anche i riscatti dai prestiti (dati Transfermarkt) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE 25) EDOUARD MENDY Dal Chelsea all' Al -: ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Gli arabi sono arrivati anche su Piotr Zielinski. L' Al-Ahli ha presentato un’offerta al Napoli e al giocatore. Sul polacco, comunque, c'è da qualche giorno anche l'interesse della Lazio, che lo ha in ...Sirene arabe anche per Zielinski. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Possibili cambiamenti importanti a centrocampo per il Napoli: dopo la vittoria dello ...