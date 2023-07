Sistemi Atacms all' Ucraina? Stallo negli Usa | il rischio per la sicurezza e l' escalation

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'amministrazione Biden sta discutendo in modo riservato se inviare inmissili a lungo raggio. A scriverlo è il New York Times, citando fonti americane ed europee, e spiegando che si tratta dimissilisticidotati di missili cruise guidati con una gittata di oltre 300 chilometri. Kiev chiede da tempo questi missili definendoli cruciali per sconfiggere la Russia, ma finora gli Stati Uniti si sono opposti al loro invio, sostenendo che il fatto che possono raggiungere il territorio russo o la Crimea costituisce un pericolosodidel conflitto. Ieri, comunque, durante il summit Nato di Vilnius, la Francia si è impegnata a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Scalp, con una gittata di 250 chilometri, un sistema d'arma simile ai Storm Shadow, che Londra ha ...

Ora, secondo quanto rivelato dal Times, Washington starebbe valutando se seguire il loro esempio inviando i, con una gittata ancora superiore. Ma dal Pentagono si avvisa che le scorte ...La Casa Bianca è stata costantemente riluttante a inviare in Ucraina imissilistici a lungo raggio noti come, che potrebbero aiutarla a lanciare attacchi più in profondità nel ...... proiettili per obici, per i Patriot e per imissilistici di artiglieria ad alta mobilità (...preso in considerazione anche l'approvazione del sistema missilistico tattico a lungo raggio, ...

Ucraina, "Casa Bianca discute su invio missili a lungo raggio" Adnkronos

(Adnkronos) – L’amministrazione Biden sta discutendo in modo riservato se inviare in Ucraina missili a lungo raggio. Lo scrive il New York Times, citando fonti americane ed europee, e spiegando che si ...L’amministrazione Biden sta discutendo in modo riservato se inviare in Ucraina missili a lungo raggio. A scriverlo è il New York Times, ...