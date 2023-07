LONDRA (Inghilterra) - Dopo essere stato fermato lo scorso anno, mancando di poco la storica qualificazione tra i primi quattro a Wimbledon, Jannikha ottenuto finalmente questa soddisfazione, superando il russo Roman Safiullin in quattro set . Nel prossimo turno l'italiano dovrà affrontare nuovamente Novak Djokovic, il giocatore che lo ...Solo 11, oggi stimatissimi, esemplari della's Bible sopravvissero all'immediato ordine di ... La: "If the latter husband HATE her" è divenuto "If the latter husband ATE her". Anche qui ...È bello vedere che la gente crede in te, però poi ti accorgi che nove persone su dieci alla... Jannikrisponde: "Lui è davvero incredibile e sono pochi quelli che possono batterlo: Alcaraz,...

Sinner e la frase su Djokovic che fa sperare: “C’è solo un modo per batterlo" Corriere dello Sport

Le parole del tennista italiano in conferenza stampa in vista della semifinale di Wimbledon da giocare contro il serbo ...Tennis | Wimbledon | Tanto tuonò che piovve. Mai come questa volta la frase è azzeccata. E' appena finito il match di Sinner con Safiullin, fatto di tuoni e lampi e di botte ...