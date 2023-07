Sinner e il “mostro” Djokovic a Wimbledon | i pareri contrastanti di due grandi ex

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – La prova del fuoco per Jannik2023 venerdì prossimo: in semifinale con il numero 2 del mondo -e solo per le sue assenze dai campi dove i non vaccinati sono stati esclusi- Novak, 23 Slam in carriera e gli ultimi due in questa stagione, con il timone fermo verso l'obiettivo del Grande Slam oltre all'allungo sul rivale Rafa Nadal. L'altoatesino, numero 8 Atp, finora impeccabile tanto quanto l'avversario anche se favorito dal tabellone, ce la può fare? Dueex campioni forniscono all'Adnkronos due letturesul futuro prossimo del numero 1 italiano. "Penso cheabbia nel Dna le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po' tutti stanno aspettandolo. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi ...

