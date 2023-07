Sinner-Djokovic si giocherà indoor? Previsioni meteo a Wimbledon | rischio pioggia e incognita tetto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Jannikaffronterà Novaknella semifinale di2023. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio sull’erba britannica, dove il tennista italiano cercherà la grande impresa contro il fuoriclasse serbo. L’altoatesino ha sfruttato al meglio un tabellone sulla carta agevole (ma poi le partite vanno vinte…) e si è così meritato la sfida contro il numero 2 del mondo, detentore del titolo e in corsa per la conquista del Grande Slam. Lenon sono delle migliori per quella giornata e l’arrivo di una perturbazione appare praticamente scontato. A partire dalle ore 15.00, infatti, è annunciato il 75% di possibilità di, con picchi addirittura dell’88% verso le ore 19.00, e non si scenderà sotto al 70% prima delle ore 22.00. Si preannuncia una giornata ...

... visto che venerdì lo attenderà sul Centrale il campione in carica Novak(imbattuto su ... JannikAndre Agassi...prestazione diche si qualifica per la sua prima semifinale sul più prestigioso torneo del Grande Slam, sull'erba. se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole...Per quanto riguarda gli uomini, le sfide sono Medvedev - Eubanks e, sul centrale, Alcaraz - Rune L'EDITORIALE DEL DIRETTORENothing is impossible . Provo a spiegare. E comunque è ...

Mancano due giorni al match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023. Per l'azzurro è sicuramente la partita più importante (sinora) della carriera, avendo raggiunto proprio in ...L'altoatesino è solo il terzo italiano della storia a riuscire a raggiungere la semifinale di un torneo da sempre ostico per gli azzurri. L'unica finale disputata quella di Berrettini due anni fa.