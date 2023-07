Sicuri che il vostro sogno green passi per il fotovoltaico? Un brusco risveglio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “La rivoluzionepassa per il!”. Chissà quante volte vi siete sentiti ripetere questo slogan al punto che avete finito anche voi col credervi. Sono sicuro che il futuro “” che immaginate sia fatto più o meno così: distese di prati verdi su cui giocano bambini felici e, in lontananza, sagome accattivanti di candide turbine eoliche silenziosissime e campi fotovoltaici a perdita d’occhio ancor più silenziosi che alimentano le abitazioni – smart, ça va sans dire – ciascuna dotata di colonnina di ricarica per le auto elettriche di famiglia. Tutto così fantasticamente ecologico, così rispettoso per l’ambiente, così… così… Mi dispiace quindi davvero dovervi risvegliare dalidilliacoper riportarvi coi piedi per terra e porvi una semplice domanda: ...