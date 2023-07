Sicilia | Accordo Stato-Regione | intesa su riforma

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Palermo, 12 lug. (Adnkronos) - Raggiunta un'tra lae Roma sulladell'per il rientro del disavanzo dellana. Il governatore Renato Schifani ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti oggi pomeriggio in videoconferenza da Catania. In collegamento anche l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone, il ragioniere generale Ignazio Tozzo e il ragioniere generale delloBiagio Mazzotta. Prevista una rivisitazione dei vincoli a carico della, a partire dal superamento del blocco delle assunzioni. «Nel clima di consueta e proficua collaborazione con il ministro Giorgetti - afferma il presidente Schifani - abbiamo condiviso una modifica ...

