‘Siamo rimaste nude nello specchio’ | l’antologia di racconti al femminile di Emilia Testa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per la casa editrice torinese Giovane Holden Edizioni è uscita in libreria una raffinata antologia dia opera della scrittrice. L’opera, evocativa fin dal suo titolo, si chiama “Siamospecchio” e si fa carico di raccontare una sequenza di appassionate – e talvolta dolorose – storie che hanno donne per protagoniste. Donne che amano troppo, donne che ancora non hanno imparato ad amare, ma soprattutto donne che non ricevono amore. L’opera di quasi duecento pagine è una lettura che intende mettere luce sui sentimenti delle donne – spesso non raccontate con l’attenzione che meriterebbero. Con una elegante prefazione a cura della scrittrice Viola Conti e uno stile degno di nota,regala ai lettori uno ...