Si sgancia il motore | operaio di 58 anni muore schiacciato mentre ripara un’auto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilsi è staccato improvvisamente, uccidendolo sul colpo. Così undi 58ha perso la vita stamattina in un’officina meccanica di Torino. L’uomo stavandoposta su un ponte sollevatore quando, per cause ancora da accertare, ilè caduto improvvisamente, colpendo l’uomo che è deceduto sul colpo. “Ho sentito un tonfo e l’ho visto a terra”, ha raccontato il titolare dell’officina quando ha dato l’allarme questa mattina. Sconvolti anche i colleghi dell’uomo che viveva nei pressi dell’autofficina, dove sono accorsi anche i parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l’area e i tecnici del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (Spresal). I militari analizzeranno anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ...

