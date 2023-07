Si intitola The woman in me e uscirà il 24 ottobre Un libro di memorie che | oltre la patina dell' autobiografia di una star | raccontata la storia di una donna fragile e spezzata mille volte Secondo la casa editrice | Gallery Book | è già «il caso editoriale dell’anno»

Siwoman in me , la donna dentro di me, l'autobiografia che la pop star Britney Spears manda in libreria il 24 ottobre. Il memoir, che dopo una battaglia commerciale sarà pubblicato da ...Il libro delle principessa del pop siWoman in Me (chiara reference a I'M Not a Girl Not Yet a Woman) e uscirà in tutto il mondo il 24 ottobre. Io il 24 ottobre Britney Spears sul suo ...Lo farà, questo sforzo esplicativo, un documentario evento in quattro parti che arriverà il 20 settembre in streaming su Apple TV+ : siSuper Models e racconta la carriera di quattro di ...

Su Prime Video c'è un film sui rapporti familiari, una storia forte ed ... Ecodelcinema

La cantautrice Mara J pubblica il nuovo singolo "Salirò" per Warner Music: la canzone è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.Nuovo ‘colpo’ per il laboratorio di restauro dell’Università di Urbino: dopo l’opera di Mario Schifano riscoperta proprio sotto le lenti d’ingrandimento dei restauratori urbinati alcuni mesi fa, nei g ...