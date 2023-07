Si chiude il vertice Nato | Stoltenberg “Ucraina più vicina all’Alleanza”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo concluso uno storicodella. Negli ultimi due giorni abbiamo preso importanti decisioni per adattare la nostra Alleanza al futuro.Abbiamo concordato i piani di difesa più dettagliati e robusti delladai tempi della Guerra Fredda”. Lo ha detto il segretario generale della, Jens, al termine delche si è svolto a Vilnius.“Abbiamo rafforzato il nostro impegno per gli investimenti nella difesa – ha proseguito -. Abbiamo concordato di avre l’e di intensificare il sostegno a lungo termine. E abbiamo approfondito ancora di più le nostre partnership in tutto il mondo”.Riguardo alla riunione inaugurale del Consiglio ...

Roma, 12 lug. (askanews) - L'impegno degli Stati Uniti per l'Ucraina non conosce cedimenti: lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenendo un discoorso davanti a una folla ...Il summit che certifica come i Paesi del Patto atlantico tornano a difendersi dalla Russia. Con un occhio a Pechino ...