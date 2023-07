Sesso tra minori a una festa | il video virale su WhatsApp | denunciati 24 ragazzini

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Ventiquattro minorenni identificati e indagati a vario titolo per violenza sessuale aggravata commessa in danno di due dodicenni, oltre che per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografiale. Questo il risultato della complessa indagine del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, coordinata dalla Procurale di Firenze, scattata dalla denuncia presentata dalla madre di uno dei ragazzi dopo aver trovato sul cellulare del figlio un gruppo creato su, sul quale sarebbero stati fatti circolare dueritraenti due minorenni di circa 12 anni e un giovane durante un rapporto sessuale Gli approfondimenti investigativi svolti sui filmati dalla Polizia Postale di Firenze nell’ambito dell’operazione denominata 'Last movida', ...