Serie A? Milan | Juve e altre 7 squadre nel caos | cosa sta succedendo ai raduni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Più della metà dellediA è tornata dalle ferie. Dopo Monza, Frosinone e Lazio, che hanno iniziato a sgranchire i muscoli nel fine settimana, ieri è toccato a Cagliari, Empoli, Genoa, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona e, tra le grandi, antus,e Roma. Oggi sarà la volta di Atalanta e Bologna, domani di Lecce, Fiorentina e del nuovo Napoli campione d'Italia. Infine l'Inter, che ha chiuso per ultima con la finale di Champions League e che ripartirà giovedì. Il comune denominatore? Le rose incomplete e il conseguente rischio di allenatori nervosi ancor prima di cominciare. Si prenda Rudi Garcia, unico allenatore nuovo ai vertici dellaA: la rosa dei campioni d'Italia non è sistemata come dovrebbe essere. Kim non è ancora ufficialmente partito ma partirà e manca ...

Calcio 2023 - 2024A SquadraMatteo Gabbia, difensore del, potrebbe essere uno dei giocatori in partenza nelle prossime ore, con il Frosinone che sembra aver trovato un accordo per il suo acquisto. ...Da alloraha vissuto l'esperienza della Superlega con Padova, poi laA2 con Lagonegro, laA3 con Pineto dove è risultato uno dei migliori giocatori del torneo (anche con il premio ...... fino a bandiere della squadra come la ricomposta coppia formata da Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter del Triplete, e Maurizio Ganz, passato ad allenare la squadra femminile del. ...

Le ultime notizie di calciomercato oggi 12 luglio: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Il calciomercato del Genoa prende il via con Gilardino che pesca in casa Milan i nomi di Gabbia e Colombo in vista della prossima stagione ...