Serie A | De Siervo sulla pirateria | «Ore le pecorelle smarrite tornino alla legalità»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le parole di Luigi De, amministratore delegato della LegaA, sul disegno di legge contro laLuigi De, amministratore delegato dellaA, ha commentato l’approvazione del decreto di legge contro lada parte del Governo. Di seguito le sue parole. «Siamo soddisfatti, finalmente dopo oltre quattro anni di lavoro è stato compiuto il passo definitivo per l’oscuramento dei siti pirata in tempo reale. Per il nostro mondo l’approvazione dell’impianto in Senato significa realizzare il gol decisivo nell’infinita battaglia contro la: la chiusura dei segnali illegali durante la trasmissione delle partite. Graziepiattaforma tecnologica di intervento automatico, che è già pronta e a disposizione ...