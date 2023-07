Seregno | commando spara e ferisce un uomo in strada

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Undi 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a, in provincia di Monza, dove unha inseguito la sua auto per almeno 500 metrindo all'impazzata e ferendolo con non meno di due colpi. Ilsi è poi allontanato mentre a terra sono rimasti decine di bossoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di. L', di origini calabresi, è stato trasportato all'ospedale di Desio.

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo che un commando l'ha inseguito e gli ha sparato. L'accaduto nella mattinata di martedì 11 luglio a Seregno (Monza e Brianza). Il gruppo di aggressori ha tallonato l'auto della vittima per almeno 500 metri. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'obiettivo era un uomo di 56 anni di origini calabresi residente da qualche tempo a Seregno, colpito da due colpi alla parte bassa della schiena.

In pieno giorno, in una via solitamente trafficata e nemmeno troppo lontana dal centro: è in questo scenario che si è consumato questa mattina un agguato. Decine di colpi di arma da fuoco esplosi in pieno giorno. Il sangue, un uomo colpito alla schiena, i bossoli in terra.