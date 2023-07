Serbia-Italia oggi in tv | programma | orario e diretta ottavi di finale Europei U20 2023 basket

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per glididegliU20di. Dopo la fase a gironi, iniziano gli scontri a eliminazione. Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro hanno perso due partite nel proprio gruppo, anche se di misura, e hanno chiuso al terzo posto: per questo, affronteranno lache ha invece terminato il Gruppo B al secondo posto, sconfitta solo dalla Spagna. Si tratta quindi di un testa a testa sicuramente complicato da affrontare per l’, che punta però a un risultato importante per fare un altro passo verso il trofeo. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di mercoledì 12 ...

Esordio positivo per le azzurrine in Serbia per i Campionati Europei di categoria. Domani torneranno in campo alle 14.30 per sfidare la Croazia ...