Serate musicali e danzanti durante l’estate | emessa ordinanza dal sindaco di Latina

(Di mercoledì 12 luglio 2023)– IldiMatilde Celentano ha emesso un’a tutela della sicurezza e della viabilità urbana in vigore da questa serra e fino al 30 ottobre prossimo. Il provvedimento, numero 141, pubblicato all’albo pretorio del Comune, punta a disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento nei locali della movida, al fine di garantire il giusto equilibrio tra le varie esigenze. “L’Amministrazione comunale – spiega ilnella sua– riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani ...

