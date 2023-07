Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani per l’intervista fatta a Filippo Facci

(Di mercoledì 12 luglio 2023)tutti. Non si smentisce e, senza filtri, si schiera. La conduttrice di Belve ha intervistato il giornalistasu La Stampa e questo ha generato la polemica di. ll motivo?, negli ultimi giorni, è finito al centro di una bufera per una frase infelice sul caso

Adesso si passa alla versione lacrimevole: Filippo Facci è in gravi difficoltà economiche, povero. Perché non pagava le tasse, bisognerebbe aggiungere. pic.twitter.com/Spu3jEAMy5 -(@stanzaselvaggia) July 11, 2023 ...Hanno messo alla Rai Pino Insegno perché è amico della Meloni e lo stesso Facci, come ha scritto su twitter, ha partecipato a una manifestazione di Fratelli d'Italia. Uno può fare ...contro tutti. Non si smentisce l'ex giudice di Ballando che, senza filtri, si schiera contro Francesca Fagnani . La conduttrice di Belve ha intervistato il giornalista Filippo ...

Le accuse di Selvaggia Lucarelli: "Insinuazioni sulla mia presunta vita sessuale" La7

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha scritto un tweet al veleno dichiarando di aver mandato querele tramite il suo legale a chi sta tentando di screditarla tramite insinuazioni sulla sua presunta vit ...Beatrice Venezi è un giovane talento italiano. Classe 1990, a ventotto anni ha ottenuto il primo successo pubblico al Lucca Summer Festival del 2018 in occasione del 160º anniversario della nascita di ...