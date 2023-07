Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Luglio 2023 | Francisca Torna A Casa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Seidal 17 al 21puòre a casa e Adela cerca di far riconciliare le. La notizia di questo ritorno non fa piacere né a Rodolfo né a Blanca… Seiprosegue e, nel corso della settimana dal 17 al 21, al centro dell’attenzione ci saràe le nuove polemiche che si scateneranno attorno a quest’ultima. Infattitornerà a casa dalle Silva e la cosa non farà piacere a tutti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Miguel è geloso di Petra quando si accorge che sta diventando amica ...