Sedicenne sorpreso con un coltello a Poggioreale

(Di mercoledì 12 luglio 2023)con una serramanico nel quartiere di Napoli: denunciato il minorennecon un. Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, svolgeva un servizio di controllo del territorio. In via del Macello hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con l'intento di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato ed identificato per un 16enne napoletano. Il minorenne era in possesso di una serramanico con la lama lunga circa 5 cm. Lo hanno così denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed affidato al genitore.