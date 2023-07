Secret Invasion | la recensione del quarto episodio | quello che offre la vita

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ladi1x04, nuovodi confronto della serie Marvel Studios con Samuel L. Jackson che sembra continuare a prediligere una buona caratterizzazione dei protagonisti allo spettacolo. Tornacon il suofinora più breve ma ugualmente intenso. A due settimane dalla fine della miniserie Marvel Studios, lo show continua il suo percorso d'approfondimento psicologico e relazionale dei protagonisti lasciando lo spettacolo in secondo piano. La ragione è nella già descritta volontà di affrontare il genere dello spy-thriller in modo consono e distante dalla formula dei cinecomic moderni, confezionando un prodotto che rispetti quei topoi narrativi che rendono un'opera riconoscibile ed etichettabile....

The Undertaker è stato citato nella serie Marvel Secret Invasion, ma risulta essere nominato in lingua originale e non in quella italiana.