Se vuoi fare Berlusconi | Bersani ossessionato | lo sfregio a Meloni su La7

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A tener banco è la conferenza stampa di Giorgiaa Vilnius, al termine del vertice Nato. Conferenza stampa in cui il premier ha risposto alle domande sui casi che stanno lambendo il governo, da Andrea Delmastro alla Santanchè e passando per il figlio di Ignazio La Russa. E ancora, la leader FdI ha parlato di riforma della giustizia, spiegando di non volere scontri con la magistratura ma rimarcando come ci siano delle storture che devono essere corrette. Di quanto accaduto nel pomeriggio se ne parla anche a In Onda, il programma su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Ospite in studio ecco Pierluigi, il quale si spende in un attacco totale, continuo, al governo e al premier. Si parte dalla vicenda che riguarda il ministro del Turismo: "Questa cosa di Daniela Santanchè è indigeribile", sospira. "Chiedere ...

È un'acconciatura molto semplice dain casa e puoi proporla in diverse versioni. Ad esempio, puoi proporla in stile messy e cioè volutamente disordinato, specialmente sedarti un'aria un po'...Infatti, non è un caso che si utilizzi la pelle di pesce anche perinnesti cutanei dopo le ... In crema sì, ma serisparmiare prendi quello idrolizzato Le creme sono sicuramente pratiche e ci ...... Ibiza Sonica e PureIbiza, sempre all'insegna di una tech - house che sa lasciare il segno e...eventi lignano kursaal kursaal lignano lignano sabbiadoro fvg melanie ribble notizie lignano...

In Onda, Bersani ossessionato: "Se vuoi fare Berlusconi...", lo sfregio a Meloni Liberoquotidiano.it

Ma se vuoi rimanere perfettamente idratata anche quando ci sono 40 gradi non ti basta solo bere tanta acqua durante il giorno. Caldo torrido non ti temo: ecco cosa mangiare per favorire l’idratazione ...L’ex centravanti di Juventus, Inter, Milan e Nazionale: «Invecchio, sono pieno di acciacchi. I 30 anni li passai con Ronaldo e tante ragazze ma non mi sono mai comportato male con una donna» ...