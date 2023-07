Scuola | Calabria e Sicilia fanalino di coda d' Italia Valditara | Sui dati Invalsi la spaccatura Nord-Sud è inaccettabile

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Idelle prove2023 «fotografano unadel Paese e non possiamo più accettare che l’sia divisa in due» con un forte divario trae Sud. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, nel corso della presentazione del Rapporto nazionale2023. Nella primaria, ha sottolineato, « in, Campania evi è un divario...