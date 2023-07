Scoppia la pace fra i Berlusconi jr e John Elkann. Ora Gedi paga i diritti tv non saldati dai De Benedetti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Con una transazione avvenuta qualche settimana fa si è chiusa la guerra deitv fra il gruppoe RTI-MFE, ed è finalmentefra ijr e. Secondo quanto risulta a Open infattihato quanto concordato a RTI-MFE, con l’impegno di entrambi i contendenti alla riservatezza sul valore economico del patto. L’utilizzo secondo iillegale di brani tratti dalle trasmissioni di Mediaset ora divenuta MFE aveva scatenato una serie di cause giudiziarie, che hanno visto soccombere sempre, le cui violazioni del diritto d’autore risalivano all’epoca in cui il gruppo era controllato dalla famiglia De. Non si conosce l’entità della cifra corrisposta, ...

Con una transazione avvenuta qualche settimana fa si è chiusa la guerra dei diritti tv fra il gruppo Gedi e RTI - MFE, ed è finalmentefra i Berlusconi jr e John Elkann . Secondo quanto risulta a Open infatti Gedi ha pagato quanto concordato a RTI - MFE, con l'impegno di entrambi i contendenti alla riservatezza sul valore ...

