Scoperto pianeta che assomiglia «ad uno specchio gigante» Gli esperti | «È il più luminoso | riflette l' 80% della luce»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È unche, secondo gli astronomi, probabilmente non dovrebbe nemmeno esistere. Lunedì i ricercatori hanno dichiarato di aver individuato un corpo celeste al di là del...

Pianeti di questo tipo sono molto rari: in genere l'intensa radiazione proveniente dalla stella dissolve rapidamente l'atmosfera del, lasciando completamenteun piccolo nucleo ...... da dove provengono le emissioni che contribuiscono all'aumento della temperatura del... Analizzando i dati raccolti nel periodo compreso tra il 2000 e il 2019, gli studiosi hannoche ...Cosa sappiamo L'esopianeta, ricordiamo, è statonel 2020 dalla missione Tess della Nasa . ... "È unche non dovrebbe esistere" , ha spiegato Parmentier. "Ci aspettiamo che pianeti come ...

Scoperto nuovo pianeta con nuvole di metallo super luminoso: di cosa si tratta METEO.IT

I ricercatori della Roehampton University di Londra hanno scoperto che il corpo umano ha una "temperatura critica superiore", compresa tra +40 e +50°C, limite oltre il quale - a seconda dei casi - com ...Si chiama LTT9779b ed è l' esopianeta più brillante che abbiamo scoperto fino ad oggi. A raccontarlo è stato un tema di ricerca internazionale che, grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Cheo ...