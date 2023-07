Scontro tra vetture | necessario l’intervento dei vigili del fuoco | un ferito

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale, questo pomeriggio, al Rione Libertà, precisamente tra via Salerno e via Bologna.Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Fiat Punto e una Fiat Doblò. È statodeidelper liberare l’uomo che era rimasto incastrato all’interno della Punto a causa della violenza dell’urto. L’uomo, un 80enne, è sempre rimasto cosciente ed è stato poi trasportato all’ospedale San Pio dal personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... a seguito di una lite violentai proprietari di un esercizio commerciale che si occupa di ... una è stata nascosta sotto un'automobile parcheggiata nei paraggi del luogo dello, e trovata ...Bambini litigano in piazza, i genitori provano a dividerli ma scoppia una rissale famiglie ... Al momento dell'impatto fatale la coppia stava andando in spiaggia quando è avvenuto locon ...'Non dobbiamo meravigliarci perché se noi guardiamo alla storia della nostra umanità c'è stato sempre unocontinuola bellezza, il progresso e quella che è la violenza e la regressione - ...

Schianto mortale all'alba, Tommaso e Mattia morti nello scontro tra due auto a Jesolo Fanpage.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Intervista col vicesegretario leghista Andrea Crippa: “Alzare i toni può bloccare riforme attese da decenni. Se emergono altri elementi, su Santanchè toccherà ...