Sciopero treni | Salvini dispone la riduzione della durata | “Terminerà alle 15” Cgil | “Illegittimo e sbagliato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fallito le trattative con i sindacati, il ministro dei Trasporti, Matteo, ha disposto ladellodeiprevisto per domani, giovedì 13 luglio. Con il provvedimento firmato dal leaderLega, loore 15 invece che2 di venerdì 14. Una decisione “illegittima e sbagliata” secondo il sindacato Filt-, che intende fare ricorso. Secondo la sigla, “ed aerei sono già stati cancellati in previsione delloe quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto”. In una nota, il ministero dei Trasporti ha dichiarato che ...