Sciopero treni ridotto | è scontro tra Salvini e i sindacati

È scontro tra il ministero dei Trasporti e i sindacati sullodeiindetto per giovedì 13 luglio. Il tavolo al Mit, convocato dal ministro Matteo Salvini, non ha funzionato per cambiare l a mobilitazione programmata dalle sigle sindacali per tutta ...Si annuncia un finale di settimana rovente per il trasporto, anche se il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha disposto la riduzione della durata dellodeiprevisto per domani, dopo la fumata nera ai tavoli al ministero. Una decisione duramente contestata dai sindacati: la Filt - Cgil la definisce "illegittima e sbagliata" e annuncia ...Era previsto per giovedì e doveva durare quasi un giorno, ma un'ordinanza del ministero dei Trasporti ha stabilito che debba finire alle ...

13Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha deciso di precettare il personale dei treni e dimezzare la durata dello sciopero previsto per il giorno successivo, ...“Anche la Valle d’Aosta parteciperà”. Sono le parole di Cristina Marchiaro, segretaria generale FILT Cgil della Valle d’Aosta rispetto allo sciopero nazionale dei trasporti… Leggi ...