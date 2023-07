Sciopero treni ridotto | è scontro tra il ministero dei trasporti e i sindacati

ed aerei sono già stati cancellati in previsione delloe quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto ...È scontro tra il ministero dei Trasporti e i sindacati sullodeiindetto per giovedì 13 luglio. Il tavolo al Mit, convocato dal ministro Matteo Salvini, non ha funzionato per cambiare l a mobilitazione programmata dalle sigle sindacali per tutta ...Lo(che Salvini ha precettato) nasce da questioni contrattuali e di tutela della qualità del lavoro molto specifiche, anche differenziate per le due principali aziende del trasporto ...

L’intervento del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini dimezza lo sciopero di domani, 13 luglio 2023, che terminerà alle 15 ...Inizialmente proclamato dalle 3 del mattino di giovedì 13 luglio fino alle 2 di venerdì 14, lo sciopero del personale dei treni di domani in Italia terminerà già alle 15. La decisione è stata presa da ...