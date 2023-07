Sciopero treni | i sindacati a Salvini | Non ci sono margini per una revoca

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Credo che iper unadellodei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso, verranno assicurati e garantiti ia lunga percorrenza, così come i servizi ferroviari regionali su alcune fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21". È quanto ha sottolineato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, dopo l'incontro oggi deicon il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo

Per iregionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da orario ufficiale di ...Per iregionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da orario ufficiale di ...deidel 13 luglio , 'nessun margine per revocarlo': così i sindacati dopo l'incontro con Salvini . E il ministro convoca un tavolo per evitare lonei trasporti. Il vicepremier ...

Analizziamo più da vicino i treni garantiti da Trenitalia in vista dello sciopero del 13 luglio, stando alle informazioni disponibili ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...