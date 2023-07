Sciopero treni 13 luglio | si fermano Trenitalia e Italo | orari e fasce garantite

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tutte le informazioni utili per chi deve spostarsi: tra cancellazioni edi garanzia Giornata difficile per chi deve muoversi in treno domani, giovedì 13, per loindetto datalia ee Trenord. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore dalle 3 del 132023 alle ore 2 del 14, per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore. Lo, avvertetalia, potrebbe avere ”un impatto significativo” sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali di ...

Garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché deiregionali nelle fasce pendolari (6.00 - 9.00 e 18.00 - ...La giornata di giovedì 13 luglio sarà calda, non solo per il clima, ma anche per un importantedeidella durata di 23 ore che interesserà sia iregionali che gli Intercity e l'Alta Velocità . Loè programma dalle 3 del 13 luglio alle ore 2 del 14 luglio e ...LodeiSarà dunque una giornata di contatti tra sindacati e Ministero, anche se alla vigilia i primi hanno confermato l'agitazione e rivendicato il proprio diritto a protestare. Resta ...

Sei organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore ferroviario: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, hanno indetto infatti uno sciopero. Per il ...non so quanto sia fare del bene al Paese – dice Salvini riferendosi allo sciopero dei treni, domenica è previsto quello degli aerei inoltre - Io sto cercando di mediare, domani incontro al ministero i ...