Sciopero dei treni | Salvini precetta | finirà alle 15 e non alle 2 La Cgil protesta | vergognoso

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha firmato l’ordinanza per ridurre le ore di

Filt Cgil, 'un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima'Il Ministero delle infrastrutture etrasporti ha inviato ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata dellogià in calendario a partire dalle 3 del mattino di domani, giovedì 13 luglio 2023, fino alle ore 2 di ...... Stefano Malorgio, che ricorda come la proclamazione dellonon sia stata fatta all'ultimo momento, ma sono "a conoscenza del MinisteroTrasporti dall'8 e dal 22 giugno. In questi 34 ...

Fallisce il tavolo di confronto convocato in extremis dal ministro Salvini. Il contratto dell'handling scaduto da sei anni, trattative ferme a Trenitalia e Italo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...