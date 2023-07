Sciopero dei treni | ridotta la durata dal Ministero | terminerà alle 15 di domani Sindacati | «Illegittimo»?

Lotreni di domani è stato confermato ma durerà fino alle 15 anziché tutto il giorno come inizialmente annunciato. Cosa può fare chi ha un biglietto già in tasca E che cosa succede con la ...Il segretario della Cisl Luigi Sbarra aveva chiuso il discorso già nella mattinata, ribadendo, con il conforto di tutte le altre sigle, che non c'era nessun margine per la revoca dello...... la produzione e il mantenimentolivelli occupazionali per lo stabilimento di Sulmona e per l'... è stato dichiarato locon alta partecipazione nel sito industriale di Sulmona, pari a circa ...

(Adnkronos) – Il ministero dei Trasporti dimezza lo sciopero dei treni previsto a partire da domani 13 luglio. Il ministro Matteo Salvini ha notificato infatti ai sindacati l’ordinanza con cui la prot ...Lo stop ai treni si poteva evitare non precettandolo ma risolvendo un guaio reale. Il tentativo di mediazione è arrivato troppo tardi ...