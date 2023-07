Schuurs via dal Torino? La rivelazione | «Non so se verrò in ritiro»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Perrlascerà il? Ladel difensore olandese ai compagni verso ilestivo dei granata Secondo quanto scrive Tuttosport, Perrpotrebbe lasciare ilprima dell’inizio deldi Pinzolo di settimana prossima. «Non so se partirò» avrebbe detto l’olandese ai compagni, in attesa di capire cosa succederà. Su di lui diversi club della Premier come Liverpool, West Ham e Crystal Palace. Fuori dai giochi il Napoli, che vorrebbe puntare su altri obiettivi.

Mercato Torino:ai saluti, Toro riecco Hien. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani ...... non far rimpiangere Ivan Perisic , andatoa parametro zero e accasatosi al Tottenham. Compito ...giocatore che si è distinto in Serie A nella stagione appena conclusa è sicuramente Perr, ...dal Torino

Il Torino valuta ed attende un'offera per Schuurs ed è pronto a reinvestire: si sblocca il calciomercato granata, soprattutto nel reparto arretrato ...L'intreccio di mercato potrebbe favorire il club nerazzurro. Al Torino serve un difensore solo in caso di partenza di Schuurs ...