Scherzo telefonico | Kissinger confessa | “La Nato aveva promesso di non allargarsi a Est”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Di solito si dice: in vino veritas. Ma forse il detto vale anche rimodulato così: inveritas. Ed è proprio su questo principio che si fondano le burle telefoniche di Vovan e Lexus, due comici russi specializzati in questo tipo di trappole. L’ultimo colpo lo hanno piazzato contro l’ex segretario di Stato americano, Henry. Fingendosi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, i due gli hanno fatto “ammettere” che sì: in effetti laalla Russia di abbandonare ogni piano di espansione a Est dell’Alleanza. Promessa che sarebbe stata disattesa. “So che è vero – ha detto– ma non è mai stato scritto”. Si trattava, insomma, di garanzie verbali. E non di un vero e proprio patto scritto su carta. Per approfondire...